Recenti indiscrezioni indicano che il prezzo di Steam Machine potrebbe essere stato anticipato online, grazie a listini di due negozi ceki. Questi dettagli, ancora non confermati ufficialmente da Valve, suggeriscono una possibile cifra di vendita per il nuovo hardware da gioco. La scoperta solleva interesse sulla futura disponibilità e sui costi associati a Steam Machine, anche se resta da attendere l’annuncio ufficiale.

Il prezzo di Steam Machine potrebbe essere trapelato online prima dell’annuncio ufficiale di Valve. Alcuni utenti hanno infatti individuato nei listini di due importanti rivenditori cechi delle cifre che sembrano riferirsi al nuovo hardware da gioco di Valve. Si tratta, al momento, solo di stime ricavate dal codice sorgente dei siti e non di prezzi confermati, ma la coincidenza tra più fonti ha acceso il dibattito, offrendo un primo indizio su quanto potrebbe costare la nuova piattaforma. La segnalazione iniziale è arrivata da Reddit, dove un utente ha condiviso le immagini e i dati estratti dal sito del negozio Smarty. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Il prezzo di Steam Machine è stato svelato dai listini di due negozi?

Leggi anche: Valve ridisegna il suo futuro: Steam Machine, Steam Frame e il ritorno di Steam Controller

Leggi anche: Prezzo steam machine: prestazioni elevate a un costo elevato

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La fuga di notizie sul prezzo della Steam Machine suggerisce una scommessa di 1.000 dollari da parte di Valve - La tanto vociferata Steam Machine di Valve si sta rivelando un PC da gaming compatto e elegante. gamereactor.it