Il prezzo di Steam Machine è stato svelato dai listini di due negozi?
Recenti indiscrezioni indicano che il prezzo di Steam Machine potrebbe essere stato anticipato online, grazie a listini di due negozi ceki. Questi dettagli, ancora non confermati ufficialmente da Valve, suggeriscono una possibile cifra di vendita per il nuovo hardware da gioco. La scoperta solleva interesse sulla futura disponibilità e sui costi associati a Steam Machine, anche se resta da attendere l’annuncio ufficiale.
Il prezzo di Steam Machine potrebbe essere trapelato online prima dell’annuncio ufficiale di Valve. Alcuni utenti hanno infatti individuato nei listini di due importanti rivenditori cechi delle cifre che sembrano riferirsi al nuovo hardware da gioco di Valve. Si tratta, al momento, solo di stime ricavate dal codice sorgente dei siti e non di prezzi confermati, ma la coincidenza tra più fonti ha acceso il dibattito, offrendo un primo indizio su quanto potrebbe costare la nuova piattaforma. La segnalazione iniziale è arrivata da Reddit, dove un utente ha condiviso le immagini e i dati estratti dal sito del negozio Smarty. 🔗 Leggi su Game-experience.it
