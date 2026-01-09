Il prezzo di benzina diesel e gpl oggi

Ogni giorno, a partire dalle 8.30, QuiFinanza fornisce aggiornamenti sul prezzo di benzina, diesel e GPL nelle diverse regioni italiane. Un servizio utile per chi desidera conoscere le variazioni dei costi dei carburanti e pianificare al meglio le proprie spese di mobilità. Le informazioni sono disponibili in tempo reale, offrendo un quadro chiaro e affidabile sull’andamento dei prezzi in Italia.

Ogni giorno dalle 8.30 del mattino, QuiFinanza vi informa sul costo dei carburanti in tutte le regioni italiane. Il costo medio attuale è di 1.698 per la benzina, 1.629 per il diesel, 0.709 per il gpl, 1.444 per il metano. Per sapere il prezzo esatto nella tua regione scorri in basso per tutti i dettagli di costo. Il costo medio si riferisce al prezzo mostrato dai distributori di carburanti presenti sulle strade comunali, provinciali e statali. Abruzzo. Questo è il prezzo di benzina, diesel, gpl e metano di oggi 09 gennaio 2026 nella regione Abruzzo. TIPOLOGIA EROGAZIONE PREZZO MEDIO Benzina SELF 1. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi Leggi anche: Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Prezzi benzina, diesel, metano e GPL, oggi AGGIORNATI; Il prezzo di benzina, diesel e gpl oggi; Prezzi carburanti a gennaio 2026: Benzina, Diesel, Metano e GPL; Prezzo benzina e diesel, quanto costa oggi il pieno Regione per Regione. Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina - Leggi su Sky TG24 l'articolo Prezzi carburanti, con l’effetto accise c’è il sorpasso: diesel è più caro della benzina ... tg24.sky.it

Diesel più caro della benzina, è l’effetto accise: i nuovi prezzi al distributore - Perché il riallineamento delle accise cambia i costi per gli automobilisti ... quifinanza.it

Benzina ai minimi dal 2022, gasolio più caro dopo il rialzo delle accise - La verde scende a 1,645 euro al litro grazie, mentre il diesel sale a 1,668 euro. adnkronos.com

APP - Sonar Prezzi Benzina #contentcreator #dblivetech #youtuber

Benzina ai minimi da fine 2022, mentre cresce il prezzo alla pompa del diesel che diventa il carburante più caro L'analisi - facebook.com facebook

Prezzo dei carburanti in ribasso, atteso nuovo calo domani. Benzina scesa a 1,644 euro al litro, stabile il gasolio a 1,668 euro #ANSAmotori #ANSA x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.