Il presidente vuole l' enorme isola tra l' Atlantico e l' Artico Se vi offrissero quella cifra cambiereste bandiera ?

Il presidente degli Stati Uniti avrebbe manifestato interesse per il Greenland, offrendo fino a 100 mila dollari per ogni residente disposto a trasferirsi. Questa proposta, riportata da Reuters, mira a incentivare gli abitanti a cambiare nazionalità e supportare l’acquisto dell’isola tra l’Atlantico e l’Artico. Un’ipotesi che, se si concretizzasse, potrebbe modificare profondamente gli equilibri geopolitici e le dinamiche territoriali della regione.

Trump corteggia i groenlandesi, arrivando a offrire fino a 100 mila dollari ciascuno. Secondo quanto riportato da Reuters, l'ultima ipotesi del Presidente USA per acquistare l'isola prevede un incentivo economico diretto: una somma che varia da 10 a 100 mila dollari per ogni abitante che accetti di lasciare la Danimarca e sposare la causa degli Stati Uniti. L'obiettivo è sbloccare l'impasse diplomatica puntando direttamente sul portafoglio dei cittadini.

Comprare, invadere o controllare la Groenlandia - L'amministrazione Trump è sempre più minacciosa sulla volontà di annettere l'isola che fa parte della Danimarca: capiamo cosa vuole ... ilpost.it

