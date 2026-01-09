Il presepe vivente e il corteo dei Re Magi a Coriano per una grande rappresentazione a cielo aperto

Domenica 11 gennaio, a partire dalle 17, il Castello Malatestiano di Coriano ospiterà una rappresentazione all’aperto del presepe vivente e del corteo dei Re Magi. L’evento, che si svolge nel suggestivo contesto storico, offre un’occasione per vivere un momento di tradizione e cultura, coinvolgendo la comunità locale e visitatori in una manifestazione autentica e rispettosa delle usanze natalizie.

Domenica 11 gennaio, a partire dalle 17, il Castello Malatestiano di Coriano si trasformerà in una grande scena a cielo aperto per accogliere il presepe vivente e il corteo dei Re Magi. Tra le mura del Castello, il racconto della Natività prenderà forma attraverso personaggi, ambientazioni e.

