Il presepe vivente e il corteo dei Re Magi a Coriano per una grande rappresentazione a cielo aperto

Da riminitoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 11 gennaio, a partire dalle 17, il Castello Malatestiano di Coriano ospiterà una rappresentazione all’aperto del presepe vivente e del corteo dei Re Magi. L’evento, che si svolge nel suggestivo contesto storico, offre un’occasione per vivere un momento di tradizione e cultura, coinvolgendo la comunità locale e visitatori in una manifestazione autentica e rispettosa delle usanze natalizie.

Domenica 11 gennaio, a partire dalle 17, il Castello Malatestiano di Coriano si trasformerà in una grande scena a cielo aperto per accogliere il presepe vivente e il corteo dei Re Magi. Tra le mura del Castello, il racconto della Natività prenderà forma attraverso personaggi, ambientazioni e. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Epifania: attesa a Tarquinia per arrivo Re Magi in presepe vivente, corteo il 6 gennaio

Leggi anche: Presepe vivente di Livellato nella notte di Natale con corteo dei Re Magi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Spello appuntamento con il Presepe vivente e il Corteo dei Re Magi; Ad Alfonsine il corteo dei Re Magi. Presepe vivente e un concerto; A Borsano torna il corteo dei Re Magi: è il Presepe vivente del Club Boschessa; Dopo anni di assenza, a Casargo rivive il “Corteo dei Re Magi”.

presepe vivente corteo reCoriano: il Castello Malatestiano ospita il Presepe Vivente e il Corteo dei Re Magi - Domenica 11 gennaio 2026, a partire dalle ore 17, il Castello Malatestiano di Coriano si trasformerà in una grande scena a cielo aperto per accogliere Il ... chiamamicitta.it

presepe vivente corteo rePresepe vivente di Tarquinia, l’11 gennaio si recupera la rievocazione dell’Epifania rinviata per il maltempo - Domenica 11 gennaio andrà in scena la rappresentazione conclusiva, con l’atteso arrivo dei Re Magi a ... civonline.it

presepe vivente corteo reIl presepe vivente di Tarquinia accoglie i Re Magi a dorso di cammello -  Il 6 gennaio, alle 16,30, il corteo sfilerà nelle vie del centro storico per entrare nel monastero di Santa Lucia delle Benedett ... msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.