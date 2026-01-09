Il picco dell’influenza Colpiti già 51mila umbri In tanti vanno in ospedale

Perugia, 9 gennaio 2026 – E' arrivata un po' più tardi del solito in Umbria l'influenza stagionale, ma da una decina di giorni tanti sono coloro che vengono colpiti dal virus. T ra novembre e dicembre, secondo i dati del portale Influnet curato dall'Istituto superiore di Sanità, sono oltre 51mila gi umbri finiti già a letto con sintomi di varia natura. E di questi ben 12 mila sono stati colpiti dall'influenza nell'ultima settimana. L'incidenza infatti nella nostra regione è cresciuta da 10,90 malati ogni mille abitanti, ai 13,55 della settimana scorsa. Questo in attesa dei dati aggiornati che Influnet diffonderà nella tarda serata odierna.

