Il Perugia corteggia Ladinetti Ma il Pontedera blinda il giocatore
Il Perugia mostra interesse per Riccardo Ladinetti, secondo alcune voci circolate sui social ieri pomeriggio. Tuttavia, il Pontedera ha già deciso di blindare il giocatore, mantenendolo nel proprio roster. La situazione rimane in evoluzione, con entrambe le società attente alle prossime mosse di mercato.
Il tardo pomeriggio di ieri è stato agitato dalla notizia apparsa su alcuni siti social, dell’interessamento del Perugia per Riccardo Ladinetti. Un interessamento del club umbro c’è stato, ma la risposta del Pontedera è stata ferma: Ladinetti, che ha un contratto fino a giugno 2027, ha una clausola rescissoria di 70mila euro. Quindi chi lo vuole deve presentarsi con questa cifra (e quella del Perugia sembra sia molto molto lontana) altrimenti il centrocampista non si muove da Pontedera. Vedremo se entro la trasferta di domenica di Arezzo ci saranno novità, ma nel frattempo merita tornare sulla sfida di sabato contro la Torres, per evidenziare una decisione che il Pontedera non aveva mai preso in 13 anni di Serie C. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
