Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese | dove e quando passa

Il percorso della Fiamma Olimpica nel Veronese si avvicina, con l’evento previsto tra meno di un mese in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Questo momento rappresenta un simbolo importante per la regione e sarà un'occasione per condividere l’attesa e la partecipazione alla manifestazione sportiva internazionale. Di seguito, le informazioni su dove e quando si svolgerà il passaggio della Fiamma nel territorio veronese.

Manca meno di un mese all'inizio delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 e il Veronese si prepara ad accogliere uno dei momenti più simbolici dell'evento: il passaggio della Fiamma Olimpica.Domenica 18 gennaio 2026 arriva a Verona e tappa conclusiva della giornata. Il viaggio proseguirà.

