Il Pd si rafforza in città in via Reggio Campi nasce il circolo Rocco Pugliese
Sabato 10 gennaio alle ore 10, in via Reggio Campi 76, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese. L’apertura rafforza la presenza del partito nel territorio, offrendo un punto di riferimento per la comunità locale e favorendo il confronto e la partecipazione politica.
In via Reggio Campi II tronco al civico 76, sabato 10 gennaio, alle ore 10, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese.Ad annunciarlo è la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte, che sottolinea il valore politico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Leggi anche: Pd, nasce il Circolo del trasporto aereo: una nuova voce per chi lavora nel settore
Leggi anche: Si rafforza il legame tra la Reggio Calcio e l’Inter
Regionali in Campania. Pd, via libera alle liste ma su Frattamaggiore è scontro dem-De Luca - Le liste, anche se complete solo al 90 per cento (parole del segretario dem De Luca), passano all’unanimità nella direzione del Pd di ieri sera. ilmattino.it
Dalla Serie A3 al sociale, una doppia vittoria che parla alla città e rafforza l’identità amaranto - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.