Il Pd si rafforza in città in via Reggio Campi nasce il circolo Rocco Pugliese

Sabato 10 gennaio alle ore 10, in via Reggio Campi 76, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese. L’apertura rafforza la presenza del partito nel territorio, offrendo un punto di riferimento per la comunità locale e favorendo il confronto e la partecipazione politica.

In via Reggio Campi II tronco al civico 76, sabato 10 gennaio, alle ore 10, si terrà l’inaugurazione del nuovo Circolo del Partito Democratico di Reggio Campi, intitolato a Rocco Pugliese.Ad annunciarlo è la segretaria cittadina del Pd Valeria Bonforte, che sottolinea il valore politico. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

