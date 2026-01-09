Il Pd in versione Lega va all’attacco e riscopre la sicurezza I numeri di Piantedosi
Il Partito Democratico, in un’inedita versione vicina alla Lega, torna a focalizzarsi sulla sicurezza, richiamando dati e rapporti ufficiali. Con tono diretto, si rivolge al ministro Piantedosi e al governo, evidenziando le preoccupazioni dei cittadini e chiedendo chiarimenti sulle misure adottate. Un confronto che riflette le tensioni politiche attuali, affrontando temi di grande importanza per il territorio e la società italiana.
“Caro ministro, la gente ha paura”. Citano rapporti (un po’ audaci), attaccano Meloni, chiedono a Matteo Piantedosi: “Quali misure di ca. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
