Il Pd dopo lo stop del Ministero | Nessuno vuole la Bergamo-Treviglio basta sprechi di denaro pubblico

Dopo le osservazioni del Ministero dell’Ambiente, il Partito Democratico bergamasco ribadisce la propria opposizione al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio. La formazione politica invita la Regione Lombardia a evitare ulteriori investimenti di circa 146 milioni di euro in un’opera considerata di dubbia utilità, sottolineando l’importanza di gestire le risorse pubbliche con attenzione e responsabilità.

Dopo le osservazioni espresse dalla Commissione del Ministero dell’Ambiente, il Partito Democratico bergamasco ribadisce la propria contrarietà al progetto dell’autostrada Bergamo-Treviglio e torna a chiedere a Regione Lombardia di non sprecare 146 milioni di euro in un’opera dalla dubbia utilità. “Cos’altro serve affinché si prenda atto del fatto che questo progetto non solo non è condiviso con il territorio, ma è dannoso, farraginoso e non risolve l’enorme problema del traffico nella bassa bergamasca – si chiede il segretario provinciale Gabriele Giudici -. Non sprechiamo soldi pubblici in un’opera che nessuno vuole e dalla dubbia utilità, utilizziamo le risorse in modo intelligente per opere infrastrutturali che servono davvero”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

