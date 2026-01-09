Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 | Mario confessa a Fulvio che ha avuto una relazione con Roberto

Nelle puntate dal 12 al 16 gennaio 2026 de Il Paradiso delle Signore, Mario Oradei rivela a Fulvio di aver avuto una relazione con Roberto. La serie continua a esplorare i rapporti tra i personaggi, portando alla luce segreti e dinamiche complesse. Questi sviluppi rappresentano un momento importante nell’evoluzione delle vicende, offrendo agli spettatori un approfondimento sulle scelte e le emozioni dei protagonisti.

© US RAI Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore arriva il momento della verità per Mario Oradei. Messo alle strette, l'uomo confessa infatti a Fulvio Rinaldi di avere avuto una relazione con Roberto Landi. Sotto choc, il magazziniere decide dunque di lasciare il lavoro al Paradiso, ma nasconde la verità sulle sue motivazioni alla figlia Caterina. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026.

Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 12 al 16 gennaio: Fulvio scopre il segreto su Mario e Roberto - Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio alle 16 ... fanpage.it

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026: Adelaide prende una decisione che suscita scalpore - Una clamorosa decisione di Adelaide arriva nelle puntate Il Paradiso in onda dal 12 al 16 gennaio su Rai 1. superguidatv.it

il paradiso delle signore 10 anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026

IL PARADISO DELLE SIGNORE - DA OGGI, 5 GENNAIO, TORNA IN ONDA La Contessa vi aspetta più tardi, sempre alle 16.10, su Raiuno. Dopo un'iniziale forte reazione di rabbia e vendetta, nelle prossime puntate Adelaide deciderà di cambiare tattica ed all - facebook.com facebook

