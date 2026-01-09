Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 12 al 16 gennaio 2026 | Fulvio scopre che Mario ha avuto una relazione con Roberto
Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore dal 12 al 16 gennaio 2026 rivelano che Fulvio viene a conoscenza della relazione tra Mario e Roberto. La scoperta apre un nuovo capitolo nelle dinamiche tra i personaggi, portando a confronti e riflessioni. La trama si concentra sui risvolti emotivi di questa rivelazione, mantenendo un tono sobrio e fedele alla narrazione della serie.
© US RAI Nel corso dei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore arriva il momento della verità per Roberto Landi. Messo alle strette, l’uomo confessa infatti a Fulvio Rinaldi di avere avuto una relazione con Mario Oradei. Sotto choc, il magazziniere decide dunque di lasciare il lavoro al Paradiso, ma nasconde la verità sulle sue motivazioni alla figlia Caterina. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono. La prossima settimana, la soap è in onda dal lunedì al venerdì alle 16:10 su Rai1 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Ecco le anticipazioni. Il Paradiso delle Signore, anticipazioni da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
IL PARADISO DELLE SIGNORE - DA OGGI, 5 GENNAIO, TORNA IN ONDA La Contessa vi aspetta più tardi, sempre alle 16.10, su Raiuno. Dopo un'iniziale forte reazione di rabbia e vendetta, nelle prossime puntate Adelaide deciderà di cambiare tattica ed all - facebook.com facebook
