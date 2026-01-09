Il NYT elogia Genova | Meta imperdibile

Il New York Times ha incluso Genova tra le 52 destinazioni da visitare nel 2026, riconoscendola come meta imperdibile. Tra le altre italiane segnalate ci sono Assisi e Breuil-Cervinia. Questa selezione sottolinea l’importanza culturale, storica e paesaggistica della città ligure, che si distingue come unica grande città italiana presente in questa lista. Un’occasione per scoprire o riscoprire Genova come meta di interesse internazionale.

Genova è l’unica grande città italiana tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times, che nel tradizionale appuntamento d’inizio anno ‘Places to Go in 2026’ inserisce anche altre due mete italiane: Assisi e Breuil-Cervinia. "Una città con una ricca storia marittima – elogia la Lanterna la penna dello storico quotidiano statunitense Adam Joachim Goldmann – a lungo oscurata da Milano e dalle Cinque Terre, la potente Genova torna alla ribalta. Il progetto Waterfront di Levante, progettato da Renzo Piano e che trasformerà l’ex quartiere fieristico in parchi, passeggiate e spazi culturali, è in fase di completamento, ricollegando la ‘Superba’, come è conosciuta la città, al suo illustre passato marittimo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il NYT elogia Genova: "Meta imperdibile" Leggi anche: Dove si trova il cielo più stellato del mondo e perché è diventato una meta imperdibile per l’astroturismo Leggi anche: Ambrosini elogia l’Inter: «Gioca bene a pallone. Lautaro a Genova ha fatto questo» Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il NYT elogia Genova: "Meta imperdibile" - Genova è l’unica grande città italiana tra le 52 mete da visitare nel 2026 secondo il New York Times, che nel tradizionale appuntamento d’inizio anno ‘Places to Go in 2026’ inserisce anche altre due ... msn.com

Nyt, Genova, Cervinia-Breuil e Assisi tra le mete 2026 - Breuil per il turismo glamour sugli sci, Genova per i palazzi, il lungomare e il pesto e Assisi per gli 800 anni di San Francesco: con tre destinazioni eccellenti l'Italia entra nelle 52 prop ... ansa.it

Ambrosini elogia l'Inter Poi la sua opinione su Lautaro https://www.internews24.com/ambrosini-parole-inter-genova-lautaro-martinez/ - facebook.com facebook

#Inter #SerieA #GenoaInter Gli occhi di Chivu nella notte di Genova C’è una strana espressione negli occhi di Cristian Chivu. Non è solo la soddisfazione per tre punti pesanti, né la stanchezza di chi ha appena espugnato un campo che all’Inter era diventato x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.