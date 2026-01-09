il new team non si ferma e vola ai quarti di finale

Il New Team prosegue il suo cammino nella competizione, superando gli ottavi di finale contro il San Vitale Candida con il punteggio di 4-6. La squadra si prepara ora ad affrontare i quarti di finale, che si terranno l’11 febbraio contro il Chiesina Uzzanese. Un passo avanti importante nel percorso del team, che continua a dimostrare determinazione e consistentemente il proprio impegno.

Il New Team batte nella gara degli ottavi di finale il San Vitale Candida 4-6 e vola ai quarti dove affronterà il Chiesina Uzzanese l’11 febbraio. Ottima la prova della formazione di Terni, che passa grazie ad una tripletta siglata da Pellegrinotti, mattatore della sera, dalla doppietta di Sanneh e dai gol di Marchetti, Lampitelli, Dalle Lucce e Dell’Amico. Un match che si è giocato su buoni ritmi con il San Vitale Candida, che ha provato fino alla fine a rimanere in partita, ma i garfagnini, hanno subito chiuso il match trascinati da Pellegrinotti. Ma tutta la squadra di Terni ha giocato una grande partita conquistando così questuo successo che significa il passaggio del turno e l’accesso ai quarti dove dovranno vedersela contro il Chiesina Uzzanese, che ha battuto 4-0 l’Olimpia Quarrata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

