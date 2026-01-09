Il Napoli fa tremare Nike e Adidas | EA7 sorride

Il Napoli si distingue in Serie A per la sua autonomia nella produzione delle maglie, senza affidarsi a sponsor tecnici come Nike o Adidas. Questa scelta rappresenta una rivoluzione nel settore, evidenziando un nuovo approccio alla gestione del merchandising. Mentre i giganti del settore restano sulla difensiva, EA7 e altri brand innovativi trovano nuove opportunità, segnando un cambiamento nella moda sportiva e nelle strategie di sponsorizzazione dei club italiani.

LA RIVOLUZIONE AZZURRA. Il Napoli è l’unico club in Serie A che produce le proprie maglie in totale autonomia, senza sponsor tecnico tradizionale. Dal 2021, grazie alla partnership stilistica con EA7 Emporio Armani, i ricavi dal merchandising sono esplosi: dai 3,4 milioni del 2020 agli oltre 30 milioni del 2025, con margini del 50% per pezzo venduto. Una strategia che ha reso il club il più sostenibile finanziariamente d’Europa secondo “Off The Pitch”, con +118,8 milioni di utile negli ultimi 10 anni contro i passivi mostruosi di Juventus, Inter e Milan. Chi produce le maglie del Napoli e perché Nike e Adidas non le sponsorizzano?. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

