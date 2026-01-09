Il Napoli attraversa un momento di grande attesa, alimentata dalla speranza di un possibile ‘miracolo’. Maurizio De Giovanni, con il suo racconto teatrale ‘Il Miracolo’, ha saputo catturare l’essenza di questa passione collettiva. Ieri sera, il Teatro Comunale di Benevento si è trasformato in un simbolo di questa attesa, unendo il pubblico in un sentimento condiviso che va oltre lo sport.

Tempo di lettura: 3 minuti Si è idealmente vestito d’azzurro ieri sera il Teatro Comunale di Benevento per accogliere ‘ Il Miracolo ’, il racconto teatrale firmato da Maurizio De Giovanni che, prima ancora che una storia, ha portato in scena un atto d’amore, un sentimento collettivo difficile da spiegare e impossibile da ignorare. Al centro dello spettacolo non c’è il giorno della vittoria, bensì quello che per ogni tifoso resta il più carico di tensione: il giorno prima. Un tempo in cui nulla è ancora deciso e proprio per questo tutto sembra possibile. De Giovanni costruisce il suo racconto dentro questa soglia fragile, fatta di silenzi carichi di presagi, discorsi deviati altrove per non “portare male”, gesti ripetuti ossessivamente come una preghiera laica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Napoli e l’attesa del ‘Miracolo’: De Giovanni colora d’azzurro il Comunale

Leggi anche: PSV – Napoli, Eindhoven si colora d’azzurro: quanti tifosi napoletani ci saranno

Leggi anche: Napoli, attesa per il 20 novembre: ci sarà la decisione sul rinvio a giudizio del presidente De Laurentiis! Le ultimissime

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

FcInterNews.it. . L'Inter si porta a +4 sul secondo posto in attesa di Milan-Genoa, ma allunga sicuramente sul Napoli di Conte prima del big match di San Siro. Arrivano notizie incoraggianti da Appiano, ma Frattesi resta un caso. Novità di mercato per Asllani. - facebook.com facebook

SERIE A | Un trio da scudetto al giro di boa, in attesa di Inter-Napoli. Poker di aspiranti al 4/o posto, mercoledì il clou è Bologna-Atalanta. Il quadro della prossima giornata di campionato. #ANSA x.com