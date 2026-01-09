Il mondo finirà nel 2026? Cosa dice davvero la ricerca dello scienziato di Harvard
La domanda sulla fine del mondo nel 2026 è spesso discussa, ma cosa afferma realmente la ricerca scientifica? Sebbene molte teorie e previsioni abbiano circolato nel corso degli anni, non esistono dati certi che indichino una data precisa. Questo articolo analizza le principali ipotesi e le evidenze scientifiche, offrendo una prospettiva obiettiva sul tema, senza allarmismi o supposizioni infondate.
Il mondo finirà? Si. Quando? Probabilmente nessuno lo sa, anche se nel corso del tempo sono state tante le ipotesi e previsioni sulla possibile data della fine del mondo, quanto meno per come lo conosciamo. E non ultima arriva anche la previsione di uno scienziato di Harvard, Heinz von Foerster che, dopo una serie di calcoli e analisi, ha segnato come data in cui il mondo finirà proprio il 2026 e più precisamente il 13 novembre. Le previsioni sulla fine del mondo. Nel corso del tempo, sappiamo che le previsioni sulla fine del mondo sono state tante. O meglio, tante sono state le interpretazioni date traducendo scritti o profezie più o meno antiche, alle quali si dato questo significato. 🔗 Leggi su Robadadonne.it
Leggi anche: Tempeste geomagnetiche, cosa ci aspetta nel 2026? Le risposte dello scienziato
Leggi anche: L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di uomini calvi: cosa ci dice (davvero) questo dato
Profezie Nostradamus e Baba Vanga 2026, ecco cosa può succedere - Il 2026 è alle porte e come ogni anno ci troviamo a riprendere le più antiche profezie alla ricerca di rassicurazioni o, quantomeno, di qualche informazione in più per arrivare preparati. msn.com
Baba Vanga Ha Previsto Il Cambiamento Del Potere In ITALIA Nel 2026… ed È GIÀ INIZIATO
Dio sia Benedetto Sta per finire l’incubo del mondo intero!!! - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.