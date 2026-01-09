La domanda sulla fine del mondo nel 2026 è spesso discussa, ma cosa afferma realmente la ricerca scientifica? Sebbene molte teorie e previsioni abbiano circolato nel corso degli anni, non esistono dati certi che indichino una data precisa. Questo articolo analizza le principali ipotesi e le evidenze scientifiche, offrendo una prospettiva obiettiva sul tema, senza allarmismi o supposizioni infondate.

Il mondo finirà? Si. Quando? Probabilmente nessuno lo sa, anche se nel corso del tempo sono state tante le ipotesi e previsioni sulla possibile data della fine del mondo, quanto meno per come lo conosciamo. E non ultima arriva anche la previsione di uno scienziato di Harvard, Heinz von Foerster che, dopo una serie di calcoli e analisi, ha segnato come data in cui il mondo finirà proprio il 2026 e più precisamente il 13 novembre. Le previsioni sulla fine del mondo. Nel corso del tempo, sappiamo che le previsioni sulla fine del mondo sono state tante. O meglio, tante sono state le interpretazioni date traducendo scritti o profezie più o meno antiche, alle quali si dato questo significato. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

© Robadadonne.it - Il mondo finirà nel 2026? Cosa dice davvero la ricerca dello scienziato di Harvard

Leggi anche: Tempeste geomagnetiche, cosa ci aspetta nel 2026? Le risposte dello scienziato

Leggi anche: L’Italia è il secondo Paese al mondo per numero di uomini calvi: cosa ci dice (davvero) questo dato

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Profezie Nostradamus e Baba Vanga 2026, ecco cosa può succedere - Il 2026 è alle porte e come ogni anno ci troviamo a riprendere le più antiche profezie alla ricerca di rassicurazioni o, quantomeno, di qualche informazione in più per arrivare preparati. msn.com