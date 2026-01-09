Il Ministero frena sulla Bergamo-Treviglio e chiede una nuova analisi costi-benefici

Il Ministero ha richiesto una nuova analisi costi-benefici per il progetto della Bergamo-Treviglio. La relazione di oltre 50 pagine, elaborata dalla commissione ministeriale incaricata della Valutazione d’impatto ambientale, integra tutte le osservazioni e i pareri depositati lo scorso ottobre. Questa revisione mira a valutare attentamente gli aspetti economici e ambientali del progetto, garantendo un approfondimento più completo prima di procedere con eventuali decisioni definitive.

Una relazione di più di 50 pagine con tutte le integrazioni richieste al progetto. Autrice del documento è la commissione ministeriale che dirige la Valutazione d'impatto ambientale dell' autostrada Bergamo-Treviglio al termine dell'analisi dei pareri e delle osservazioni depostitati lo scorso ottobre. Di fatto, la serie di modifiche espressa nelle 54 pagine pubblicate giovedì 8 gennaio appare confermare i dubbi sollevati dai tecnici della Direzione generale Ambiente e Clima di Regione Lombardia e dai Comuni contrati all'opera: Ciserano, Fara d'Adda, Levate, Osio Sopra, Osio Sotto, Pontirolo, Stezzano, Verdellino.

Autostrada Begamo-Treviglio, la frenata del ministero: «Impatto ambientale, servono più dati» - A chiederle è la commissione alla guida della Valutazione d'impatto ambientale dopo che aver completato l'analisi di contributi tecnic ...

Il progetto della Bergamo-Treviglio: 5 svincoli in 16 chilometri. Terzi: "L'opera sarà realizzata" - sud per efficientare i collegamenti nella Bergamasca, con 5 svincoli e connessioni con la viabilità esistente.

