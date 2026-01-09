Il Milan si salva nel recupero | 1-1 col Genoa Stanciu sbaglia il rigore al 99’
Nel match tra Milan e Genoa, il risultato si decide nel recupero con un 1-1. Il Milan, in una giornata significativa per le 200 panchine di Allegri, riesce a evitare la sconfitta grazie a un gol di Leao. La partita si conclude dopo un rigore sbagliato da Stanciu al 99’, segnando un punto importante per i rossoneri in una sfida combattuta.
Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Allegri, il Milan evita la sconfitta nel finale grazie a Leao. Il Genoa spreca il colpo grosso dagli undici metri. Nel giorno simbolico delle 200 panchine rossonere di Massimiliano Allegri, il Milan non va oltre l’1-1 contro il Genoa a San Siro. I rossoneri vengono salvati nel recupero . 🔗 Leggi su Sportface.it
Leggi anche: Milan Genoa 1-1: Leao salva Allegri, Stanciu sbaglia clamorosamente il rigore al 99?! Succede di tutto nel finale
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Leao salva il Milan, pareggio al fotofinish contro il Genoa ma Stanciu sbaglia il rigore al 99!
Serie A, Roma-Genoa 3-1, Atalanta-Inter 0-1, Milan-Verona 3-0: nerazzurri soli in vetta - La classifica di Serie A; Liga, Gonzalo Garcia e la tripletta che incanta il Real, Joan salva il Barcellona; Il Milan vince a Cagliari con un lampo di Leao ed è primo; Il Milan vince la prima dell'anno a Cagliari: Leao regala la vetta della classifica ai rossoneri.
Serie A, Milan-Genoa 1-1: Leao salva il Diavolo al 92’, Stanciu sbaglia un rigore al 99’ - Succede di tutto nel recupero a San Siro: il portoghese pareggia il gol di Colombo, prima dell’errore del rumeno dal dischetto ... msn.com
Serie A, la classifica: il Milan salva un punto e torna +1 sul Napoli, scappa l’Inter - Dopo il vantaggio ospite firmato da Colombo, è Leao a riportare in equilibrio il risultato nel finale. tuttonapoli.net
Milan-Genoa 1-1 tra i brividi: pari di Leao nel recupero, poi Stanciu sbaglia un rigore al 99' - 1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il ... gds.it
[GOL E RIGORE SBAGLIATO IN LIVE ??????] IL MILAN CI È RICASCATO DI NUOVO! ?? | Milan 1-1 Genoa
#Milano: la Polizia di Stato salva la vita a un 23enne la notte della befana. Poco dopo la mezzanotte di ieri, la volante del #Commissariato #Lambrate è intervenuta nei pressi del Cavalcavia Buccari per la segnalazione di una persona in grave difficoltà e con i - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.