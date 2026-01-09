Il Milan si salva nel recupero | 1-1 col Genoa Stanciu sbaglia il rigore al 99’

Nel match tra Milan e Genoa, il risultato si decide nel recupero con un 1-1. Il Milan, in una giornata significativa per le 200 panchine di Allegri, riesce a evitare la sconfitta grazie a un gol di Leao. La partita si conclude dopo un rigore sbagliato da Stanciu al 99’, segnando un punto importante per i rossoneri in una sfida combattuta.

Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Allegri, il Milan evita la sconfitta nel finale grazie a Leao. Il Genoa spreca il colpo grosso dagli undici metri. Nel giorno simbolico delle 200 panchine rossonere di Massimiliano Allegri, il Milan non va oltre l’1-1 contro il Genoa a San Siro. I rossoneri vengono salvati nel recupero . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

