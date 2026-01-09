Il Milan fermato 1-1 dal Genoa | Leao salva i rossoneri al 92°

Il Milan, nel match contro il Genoa, ottiene un pareggio per 1-1 a San Siro. Rafa Leao segna il gol del pareggio al 92°, rispondendo all'iniziale vantaggio di Colombo. La partita si conclude con un episodio decisivo al 99°, quando Stanciu spreca un rigore che avrebbe potuto portare la vittoria ai liguri. Un risultato che mantiene equilibrato il cammino dei rossoneri in campionato.

AGI - Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri, il Milan pareggia 1-1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di Rafa Leao, al 92°, in risposta all'iniziale vantaggio dell'ex Colombo. Il Milan resta a -3 dall'Inter capolista e prolunga a diciassette la sua striscia di imbattibilità, mentre la squadra di De Rossi sale a quota 16 a +3 da Verona e Fiorentina. La posta in palio è alta e la prima vera occasione della partita è dei padroni di casa. Al 7' sugli sviluppi di un cross di Bartesaghi, Gabbia svetta di testa e costringe Leali a smanacciare sulla traversa. 🔗 Leggi su Agi.it

