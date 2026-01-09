Il Milan butta ancora via punti sanguinosi | contro il Genoa un pari e tante polemiche

Il Milan pareggia 1-1 contro il Genoa a San Siro, proseguendo una serie di risultati che hanno suscitato critiche e polemiche tra tifosi e media. La partita di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nel concretizzare le occasioni e nel mantenere la concentrazione. Un risultato che complica ulteriormente il cammino stagionale dei rossoneri.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 9 gennaio 2026: soltanto 1-1 a 'San Siro' contro il Genoa per il Diavolo di Massimiliano Allegri, attaccato per giunta su più fronti. Ecco quanto è successo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

