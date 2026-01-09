Il Milan butta ancora via punti sanguinosi | contro il Genoa un pari e tante polemiche

Il Milan pareggia 1-1 contro il Genoa a San Siro, proseguendo una serie di risultati che hanno suscitato critiche e polemiche tra tifosi e media. La partita di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, ha evidenziato ancora una volta le difficoltà della squadra di Massimiliano Allegri nel concretizzare le occasioni e nel mantenere la concentrazione. Un risultato che complica ulteriormente il cammino stagionale dei rossoneri.

Le notizie più importanti finora pubblicate sul Milan nella mattina di oggi, venerdì 9 gennaio 2026: soltanto 1-1 a 'San Siro' contro il Genoa per il Diavolo di Massimiliano Allegri, attaccato per giunta su più fronti. Ecco quanto è successo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Il Milan butta ancora via punti sanguinosi: contro il Genoa un pari e tante polemiche Leggi anche: Pulisic segna il pari, arbitro annulla per tocco di mano: polemiche in Milan-Genoa Leggi anche: Milan, contro il Genoa ancora Di Paolo al VAR dopo il disastro contro la Lazio La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall'Inter; Milan-Genoa 1-1: cronaca e tabellino della partita; Milan, Allegri: Punto guadagnato? Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà; Chi vivrà vedrà…. Il Milan ora ha un problema: Allegri deve intervenire, i dettagli - Il Milan ha un problema che deve essere risolto e per farlo deve intervenire Allegri: ecco cosa sta succedendo in casa rossonera. spaziomilan.it

Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter - Leao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita ... fanpage.it

Milan, ci risiamo: altri punti buttati con le piccole. E l'Inter va a +3 - Le recenti vittorie contro Hellas Verona e Cagliari avevano illuso un po' e invece ieri sera contro il Genoa a San Siro il Milan è tornato ancora una volta a perdere punti con le ... milannews.it

La Repubblica Frullatore Genoa con rimpianti, Stanciu butta via la vittoria di Maurizio Moscatelli Il rumeno spreca un rigore allo scadere. Così contro il Milan a San Siro finisce uno a uno, dopo la prodezza di Colombo e il pareggio di Leao La maledizione dei c - facebook.com facebook

Serie A, Leao la riacciuffa al 92', Stanciu la butta via al 99': 1-1 tra Milan e Genoa x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.