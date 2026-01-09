Il Messina Futsal apre il nuovo anno sul campo della Roma 3Z History

Il Messina Futsal riprende il campionato di Serie A2 affrontando la partita dell’11^ giornata contro la Roma 3Z History. La gara, in programma sabato in trasferta, vedrà la squadra giallorossa, prima in classifica nel girone D, impegnata in una sfida importante per mantenere il proprio posizionamento. Un appuntamento che segna l’inizio del nuovo anno sportivo per il club messinese.

