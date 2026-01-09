Il liceo Righi piange Giovanni Tamburi morto a Crans | Sentiamo la sua mancanza

Il liceo Righi piange la perdita di Giovanni Tamburi, scomparso a Crans. La comunità scolastica si stringe intorno alla sua memoria, mentre tra studenti e insegnanti si condividono ricordi e sentimenti di tristezza. Un momento di riflessione che coinvolge l’intera scuola, evidenziando il valore della solidarietà e del ricordo di chi ha lasciato un segno.

Bologna, 9 gennaio 2027 – Davanti al liceo Righi qualcuno scherza, altri si danno appuntamento per vedersi nel pomeriggio, un paio di studenti invece sono in disparte e all'uscita commentano l'esito delle verifiche fatte prima di Natale e il rientro dalle vacanze. Sembra essere una normale giornata di scuola, dopo la ripresa delle lezioni. In realtà, un alunno in particolare è assente. Una mancanza che i giovani del Righi non possono far finta di non sentire. Funerali di Giovanni Tamburi, il video Lo studente che non c'è più è Giovanni Tamburi, 16 anni, una delle 40 vittime dell'incendio nel lounge bar 'Le Costellation', a Crans-Montana, in Svizzera, divampato nella notte di Capodanno.

Le notizie dei funerali della vittima di Crans-Montana, Giovanni Tamburi - Nella Cattedrale di San Pietro l'ultimo saluto al 16enne studente del liceo Righi: proclamato il lutto cittadino. corrieredibologna.corriere.it

Bologna in lutto per Giovanni, la madre: 'Meloni mi è stata vicina' - Quello per la morte di Giovanni Tamburi "è un dolore di tutti" perché "era nostro figlio". ansa.it

Tanti i compagni di scuola e gli amici presenti nella cattedrale di San Pietro per il 16enne morto nel rogo di Crans-Montana: «Quella sera ognuno di noi poteva essere al suo posto». La sera di domenica 11 gennaio una fiaccolata per ricordarlo al Liceo Righi - facebook.com facebook

"Ciao, Giò, continuiamo a chiederci perché dobbiamo salutarci così presto". Inizia così la lettera che i compagni di scuola del liceo Righi di Bologna hanno dedicato a Giovanni Tamburi, morto nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Il ricordo dedicato al giov x.com

