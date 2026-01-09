Il governo vuole costruire un centro a Bengasi per il controllo e l'intercettazione dei migranti in mare
Il governo italiano, con il supporto finanziario dell’Unione europea, sta considerando la realizzazione di un centro di coordinamento marittimo a Bengasi, in Libia orientale. La struttura mira a migliorare il controllo e l’intercettazione dei migranti in mare, in collaborazione con le autorità locali. La proposta si inserisce in un quadro di strategie volte alla gestione delle rotte migratorie nel Mediterraneo.
Il governo italiano, con il sostegno finanziario dell'Unione europea, sarebbe pronto a realizzare un nuovo centro di coordinamento marittimo a Bengasi, nella Libia orientale controllata da Khalifa Haftar. Un'infrastruttura che estenderebbe cosi anche alla Cirenaica il sistema dei respingimenti e della cooperazione con milizie già ampiamente accusate di gravi violazioni dei diritti umani. 🔗 Leggi su Fanpage.it
