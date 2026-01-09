Il Gol Immortale di Del Piero a Tokyo 1996 (Sky Sport) ?? ???

Nel 1996, Alessandro Del Piero ha vissuto uno dei momenti più significativi della sua carriera, culminato nel Gol Immortale a Tokyo. Sky Sport ripercorre quell’anno attraverso lo speciale

A trent'anni di distanza Sky Sport racconta l'anno magico di Alessandro Del Piero nello speciale 1996 L'Anno di Del Piero dove l'ex capitano della Juventus ripercorre la stagione più ricca di successi della sua carriera. Nel 1996 si laurea campione d'Europa da capocannoniere e campione del mondo per club con il gol decisivo in finale contro il River Plate a Tokyo che lo rende immortale Questo estratto è dedicato proprio a quella finale e a quel gol pazzesco che regala a Del Piero l'immortalità calcistica facendolo entrare nell'Olimpo dei grandi da giovanissimo. Un gol tecnicamente pregiato controllato mentre si allontana dalla porta e tirato in pochissimo tempo, la chiave di tutto secondo le parole dello stesso Del Piero che rivede quelle immagini trent'anni dopo. 🔗 Leggi su Digital-news.it

