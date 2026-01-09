Il gel che cura i ragazzi di Crans-Montana viene da Israele e ha già lenito le vittime di Hamas

Il gel curativo proveniente da Israele, utilizzato a Crans-Montana, ha già mostrato efficacia nel lenire le vittime di Hamas. Il 7 ottobre 2023, Ariel, Ellay Golan e la loro bambina di 18 mesi Yael si erano rifugiati nella safe room del loro kibbutz di Kfar Aza, in un contesto di attacchi terroristici. Questa testimonianza evidenzia l'importanza di strumenti di cura efficaci in situazioni di emergenza.

Bromelina, cos’è e come agisce il farmaco contro le ustioni per i feriti di Crans-Montana - Si tratta di un estratto enzimatico utilizzato per rimuovere il tessuto necrotico nelle prime fasi delle ustioni gravi, richiesto con urgenza dal Niguarda a Villa Scassi di Genova per curare i feriti ... today.it

Crans-Montana, il papà di Manfredi Marcucci: “Cerchiamo legale in Svizzera che rappresenti tutti”. Dal Niguarda silenzio: “Energie esperti sulle cure” - Il padre del 16enne Manfredi, ricoverato al Niguarda di Milano, fa sapere che si sta coordinando con i genitori degli altri ragazzi feriti: “Non è una gara a chi arriva prima e a chi fa meglio ma c'è ... msn.com

