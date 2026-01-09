Il gel che cura i ragazzi di Crans-Montana viene da Israele e ha già lenito le vittime di Hamas
Il gel curativo proveniente da Israele, utilizzato a Crans-Montana, ha già mostrato efficacia nel lenire le vittime di Hamas. Il 7 ottobre 2023, Ariel, Ellay Golan e la loro bambina di 18 mesi Yael si erano rifugiati nella safe room del loro kibbutz di Kfar Aza, in un contesto di attacchi terroristici. Questa testimonianza evidenzia l'importanza di strumenti di cura efficaci in situazioni di emergenza.
La mattina del 7 ottobre 2023, Ariel ed Ellay Golan e la loro figlia di diciotto mesi Yael si erano nascosti nella safe room della loro casa nel kibbutz Kfar Aza, mentre i terroristi arrivati da Ga. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Il gel che cura i ragazzi di Crans-Montana viene da Israele e ha già lenito le vittime di Hamas - Sviluppato dall'azienda israeliana MediWound, il farmaco NexoBrid rende il trattamento delle ustioni gravi più semplice e rapido.
