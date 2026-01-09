Il figlio dell' assessore fa un rito nazista feste nere e lodi al Duce | chiesto il rinvio a giudizio per i neofascisti di Avanguardia Torino

La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio per diciassette membri di Avanguardia Torino, un movimento di estrema destra. Tra le accuse, si contano un rito nazista, celebrazioni con simboli e saluti di ispirazione fascista. L’indagine si concentra su comportamenti e iniziative che richiedono un approfondimento giudiziario, nel rispetto dei principi di legalità e di tutela dei valori democratici.

Coinvolto il figlio di un assessore regionale piemontese. Saluti romani, invocazioni al duce e cori razzisti tra gli atti menzionati nel procedimento sul circolo Edoras. - facebook.com facebook

Apologia del fascismo, chiesti 17 rinvii a giudizio a Torino. Tra gli indagati anche il figlio dell'assessore regionale Vignale x.com

