Il figlio dell' assessore fa un rito nazista feste nere e lodi al Duce | chiesto il rinvio a giudizio per i neofascisti di Avanguardia Torino
La procura di Torino ha richiesto il rinvio a giudizio per diciassette membri di Avanguardia Torino, un movimento di estrema destra. Tra le accuse, si contano un rito nazista, celebrazioni con simboli e saluti di ispirazione fascista. L’indagine si concentra su comportamenti e iniziative che richiedono un approfondimento giudiziario, nel rispetto dei principi di legalità e di tutela dei valori democratici.
Nei giorni scorsi, la procura di Torino ha chiesto il rinvio a giudizio per i diciassette militanti del movimento di estrema destra Avanguardia Torino. L’inchiesta che li coinvolge, coordinata dai sostituti procuratori Manuela Pedrotta e Davide Pretti, era entrata nel vivo la scorsa estate. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
