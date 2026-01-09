Il figlio 16enne violenta bimba di 10 anni genitori condannati a pagare 130mila euro | Andava educato a dovere
Il tribunale civile di Treviso ha condannato i genitori di un ragazzo di 16 anni coinvolto in un episodio di violenza su una bambina di 10 anni a pagare 130mila euro di risarcimento. La decisione si basa sul principio della
I genitori di un ragazzo che violentò una bambina di 10 anni quando ne aveva 16 sono stati condannati dal tribunale civile di Treviso a pagare 130mila di risarcimento alla famiglia della vittima per il principio della "culpa in educando": ecco cosa significa. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: “Odia il suo nome da quando è nata”: il regalo dei genitori per una bimba 6 anni diventa virale
Leggi anche: Minore abusò di una ragazzina di 10 anni: genitori condannati al risarcimento di oltre 130 mila euro
Ragazzo di 16 anni violenta una bambina di 10, i genitori condannati a risarcire la vittima con 130mila euro: «Non l'hanno educato»; Manfredi Marcucci, il padre: «Mio figlio è vivo, ma ha le mani bruciate come la bimba in Vietnam»?.
L’abuso era stato commesso da un 16enne durante un pranzo fra due famiglie - Treviso La giustizia civile ribadisce un principio destinato a far discutere: quando un minore commette un reato grave, la responsabilità può ricadere anche sui genitori. lanuovasardegna.it
«Mi commuove e mi fa vedere quanto era amato mio figlio, credo che ne è molto felice anche lui, perché so che ci guarda». Così la madre di Giovanni Tamburi, vittima 16enne della strage di Crans-Montana, Carla Masiello, poco prima dell'inizio della celebraz - facebook.com facebook
La donna a "Dentro la notizia" parla del figlio 16enne coinvolto nella tragedia e del quale non si sa ancora nulla: "Sono due giorni che non dormo, sono disperata". #CransMontana x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.