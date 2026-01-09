‘Il Falsario’ | il trailer della serie tv con Pietro Castellitto

Ecco il trailer della serie tv ‘Il Falsario’, interpretata da Pietro Castellitto. Presentata alla Festa del cinema di Roma, nella sezione Gran Public, ha suscitato interesse tra gli appassionati di genere e di cast di rilievo. La serie promette una narrazione coinvolgente e una produzione curata, offrendo uno sguardo approfondito su tematiche legate alla falsificazione e al crimine.

Era già stato presentato alla Festa del cinema di Roma, nella sezione Gran Public, riscuotendo un grande successo nel pubblico, e generando curiosità per tutti gli appassionati del genere e del cast stellato. Il Falsario è una serie tv Netflix con la spalle un grandissimo lavoro di ricerca storica e di sceneggiatura. Scopriamo la data di uscita e le prime immagini del trailer. Di cosa parlerà Il Falsario?. Roma, anni ’70. Quando Toni arriva in città nel suo bagaglio ha soltanto il talento per la pittura e il sogno di diventare un grande artista. Ma la sua fame di vita, il destino e forse anche la Storia lo porteranno a diventare il più grande di tutti i falsari, nonché una figura centrale nei misteri più fitti del nostro Paese. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Da oggi sono disponibili il trailer ufficiale e il poster de Il Falsario, il nuovo film con protagonista Pietro Castellitto, già presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma, fuori concorso nella sezione Grand Public, e in arrivo solo su #Netflix dal 23 gennaio. - facebook.com facebook