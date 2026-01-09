Il fallimento della società e l' accusa di bancarotta imprenditore assolto dopo tre anni di battaglia legale
Dopo tre anni di procedimento legale, Natale Salvatore Russo, imprenditore messinese, è stato assolto dall'accusa di bancarotta relativa al fallimento della sua azienda edilizia nel 2022. La vicenda, che aveva attirato l'attenzione nel settore, si conclude con un esito positivo per Russo, confermando la sua innocenza e chiudendo un capitolo complesso della sua attività imprenditoriale.
Si conclude con l'assoluzione la vicenda giudiziaria che ha visto protagonista l'imprenditore messinese Natale Salvatore Russo, amministratore di un'impresa edilizia fallita nel 2022. Da qui l'accusa di bancarotta e il relativo rinvio a giudizio che dà il via a una serie di i processi scaturiti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
