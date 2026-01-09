Per il Natale, Lorenzo Bonicelli ha scelto di trascorrere qualche ora a casa ad Abbadia Lariana, in compagnia dei genitori. Il ginnasta lecchese, ancora in convalescenza dopo l’infortunio alle Universiadi di Essen, ha approfittato delle festività per condividere un momento di vicinanza familiare e di festa, dimostrando l’importanza del sostegno e dell’affetto durante il percorso di recupero.

Abbadia Lariana (Lecco), 9 gennaio 2026 – Natale in famiglia per Bonny. È tornato a casa ad Abbadia Lariana per Natale Lorenzo Bonicelli, la giovane promessa della ginnastica azzurra che a febbraio compirà 24 anni e che lo scorso 23 luglio ha subito un terribile infortunio di gara durante le Universiadi di Essen in Germania. È stata la prima volta che è potuto tornarci dopo l’incidente. Bonicelli torna sui social dopo il grave incidente: "Insieme a voi, grazie!" Il pranzo di Natale . A condividere la bella notizia, ma anche una foto, sono stati i genitori di Bonny: “Lorenzo è riuscito a uscire dall’ospedale per qualche ora e ha potuto trascorrere il Natale a casa, circondato dall’amore dei suoi cari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il dono di Natale per Lorenzo Bonicelli: il ginnasta lecchese a casa per qualche ora per abbracciare i genitori e fare festa con loro

Lorenzo Bonicelli in coma, incidente per il ginnasta italiano durante esercizio agli anelli: operato al collo. Cosa è successo - Un brutto incidente ha visto coinvolto l'atleta Lorenzo Bonicelli, 23enne di Lecco che è caduto durante un esercizio di ginnastica artistica agli anelli, rimediando un grave problema al collo. ilmessaggero.it

Il ginnasta italiano Lorenzo Bonicelli si è infortunato gravemente alle vertebre cervicali durante le Universiadi in Germania - Il ginnasta italiano Lorenzo Bonicelli, di 23 anni, si è infortunato gravemente durante le Universiadi, la più importante competizione sportiva internazionale degli studenti universitari che ... ilpost.it

Lorenzo Bonicelli in coma dopo la caduta dagli anelli: chi è, lo sport e lo choc nella Nazionale azzurra - Abbadia Lariana (Lecco), 25 luglio 2025 – Ha tentato un triplo salto mortale, ma è atterrato sul collo. ilgiorno.it

