Il dem Andrea Orlando | Unità e chiarezza nel Pd Schlein guidi la coalizione

Andrea Orlando, ex deputato e ministro, è una figura di rilievo nel panorama politico italiano. Tra i membri del cosiddetto “correntone” che ha rafforzato la maggioranza di Elly Schlein nel Pd, sottolinea l’importanza di unità e chiarezza all’interno del partito. La sua presenza nel contesto politico evidenzia la volontà di consolidare un percorso condiviso e stabile per il futuro del Partito Democratico.

Andrea Orlando (nella foto), ex deputato Pd, ex ministro, è uno degli animatori del “correntone” che ha allargato la maggioranza di Elly Schlein nel partito. Ma maggioranza più larga, evidentemente, non vuol dire che i problemi interni siano risolti. Orlando, come sta il Pd? L’ultimo caso di frizione interna è il ddl sull’ antisemitismo a firma di Graziano Delrio. "Il tema di quali siano gli strumenti più idonei a combattere un male endemico che si è acutizzato come l’antisemitismo, senza criminalizzare il dissenso verso Israele, è una questione aperta in tutte le opinioni pubbliche europee e negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il dem Andrea Orlando: "Unità e chiarezza nel Pd. Schlein guidi la coalizione" Leggi anche: C.sinistra: Orlando, 'Pd guida della coalizione con Elly Schlein' Leggi anche: C.sinistra: Orlando, 'Pd guida della coalizione con Elly Schlein'(2) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Andrea Orlando. . L'elettrico non è una scelta che hanno fatto i cinesi, ma è una scelta che hanno fatto in larga parte le case produttrici di auto tedesche che poi si sono trovate i cinesi che erano più bravi di loro. Da questo punto di vista l'elettrico inizialmente è - facebook.com facebook Andrea Orlando: "Elkann offende l'Italia. Ma la vendita di Repubblica è solo l'ultimo atto". L'intervista di @GinevraLeganza x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.