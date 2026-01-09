Il datore di lavoro non ha i soldi per assumere revocato il permesso di soggiorno

Il Tribunale amministrativo regionale dell’Umbria ha respinto il ricorso di un cittadino extracomunitario contro il provvedimento della Prefettura di Perugia, che ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato. La decisione si basa sulla mancanza di risorse finanziarie del datore di lavoro, che ha portato alla revoca del permesso di soggiorno. Questa sentenza evidenzia le implicazioni legali legate alla situazione lavorativa e alla disponibilità di risorse economiche.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino extracomunitario contro il provvedimento della Prefettura di Perugia che revocava il nulla osta al lavoro subordinato inizialmente rilasciato in suo favore.Il ricorrente, rappresentato.

