Il DL per Sicurezza Cantieri è Diventata Legge Nuova Sicurezza sul Lavoro 2026- 2a parte

Il D.L. per Sicurezza Cantieri, recentemente approvato come legge, introduce nuove normative per il settore dei cantieri temporanei e mobili. Questa legge, valida fino al 2026, si rivolge a imprese, ditte e lavoratori autonomi operanti in questo ambito, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di sicurezza e conformità. Di seguito, si analizzano le principali novità e i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Per ImpreseDitteAutonomi nel settore Cantieri Temporanei e Mobile. Alle Lettrici e Lettori, Il D.L. 1592025 è diventa legge dello Stato inserita e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°301 del 31-12-2025, subito in vigore con alcuni incrementi e precisamente: La Legge 1982025 non si è limitata a confermare l’impianto del decreto di ottobre, ma ha introdotto modifiche chirurgiche volte a rendere più stringenti i controlli e più chiara la responsabilità aziendale. Il focus si sposta decisamente sulla tracciabilità digitale e sulla qualificazione delle imprese. 6. Patente a crediti:. La legge di conversione ha inasprito il sistema di decurtazione punti per scoraggiare le violazioni negli appalti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

