Il cronista del Corriere ripreso dal presidente dell’Odg per la domanda troppo lunga a Meloni Lui replica | Non tutti i colleghi sono accurati

Durante la conferenza stampa di inizio anno con Giorgia Meloni, si è verificato uno scambio tra il giornalista del Corriere Marco Galluzzo e il presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli. La discussione è nata da una domanda ritenuta troppo lunga, a cui Bartoli ha risposto evidenziando che “non tutti i colleghi sono accurati”. Un episodio che ha suscitato attenzione sul ruolo e le modalità di comunicazione dei giornalisti.

Botta e risposta tra il giornalista del Corriere Marco Galluzzo e il presidente dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, durante le conferenza stampa di inizio anno con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel porre la sua domanda su produttività, salari e crescita ferma del Paese del Corriere della Sera, Marco Galluzzo, ha preso più tempo della media provocando la reazione di Bartoli, che gli ha chiesto di accelerare e arrivare al nocciolo della questione. "La prossima volta sarà 40esimo" lo ha avvisato Bartoli. "Mi scuso con il Presidente se ho citato dei dati ha replicato il cronista, lanciando poi una frecciata ai colleghi – Bisogna essere accurati.

