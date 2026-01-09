Il Comune di Formigine cerca personale aperti due concorsi

Il Comune di Formigine ha aperto due concorsi pubblici per assunzioni mirate a rafforzare la propria struttura amministrativa. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini, garantendo risposte più rapide e un supporto più efficace. Le selezioni rappresentano un’opportunità di inserimento stabile all’interno dell’ente, contribuendo allo sviluppo di un’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

Rafforzare la macchina amministrativa per consolidare i servizi e agevolare efficienza e velocità delle risposte del Comune ai cittadini. Questa è la ratio che sta accompagnando le iniziative di rafforzamento del personale presso il Comune di Formigine.Il primo pilastro riguarda le assunzioni per. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

