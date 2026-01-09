Il Comune di Formigine cerca personale aperti due concorsi

Il Comune di Formigine ha aperto due concorsi pubblici per assunzioni mirate a rafforzare la propria struttura amministrativa. L’obiettivo è migliorare l’efficienza dei servizi offerti ai cittadini, garantendo risposte più rapide e un supporto più efficace. Le selezioni rappresentano un’opportunità di inserimento stabile all’interno dell’ente, contribuendo allo sviluppo di un’amministrazione più efficiente e vicina alle esigenze della comunità.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.