Il Comune da in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma Lotito | Qui è iniziata la storia della Lazio

Il Comune di Roma ha affidato alla Lazio il parco dei Daini, un’area verde che diventerà un punto di riferimento per iniziative culturali e sociali. Lotito ha sottolineato come questo spazio rappresenti l’inizio di una nuova fase per la società biancoceleste, con l’obiettivo di valorizzare il territorio e coinvolgere la comunità locale. Un’opportunità per rafforzare il legame tra la squadra e la città, attraverso progetti di interesse pubblico.

“Renderemo questo posto un luogo di cultura e iniziative rivolte ai cittadini. In questo campo inizia la storia della Lazio “. Così il presidente biancoceleste Claudio Lotito a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione dell club che si è tenuta presso il Parco dei Daini, a Villa Borghese. Un’occasione per “festeggiare questo compleanno con una targa che ricorda che questo parco è stato il primo luogo in cui la Lazio ha giocato per alcuni anni”, ha aggiunto il sindaco di Roma Gualtieri presente alla cerimonia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Il Comune da in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: "Qui è iniziata la storia della Lazio" Leggi anche: Lazio, Lotito duro: «La Lazio è inscalabile, i tifosi purtroppo mi dovranno sopportare» Leggi anche: Lazio-Fiorentina, Lotito un fiume in piena sugli arbitri: “Non finisce qui”. E annuna Taylor: “È fatta” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il Comune da in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma, Lotito: "Qui è iniziata la storia della Lazio" - (LaPresse) "Renderemo questo posto un luogo di cultura e iniziative rivolte ai cittadini. stream24.ilsole24ore.com

DIRETTA - Lazio, l'evento a Parco dei Daini: Lotito prende parola - FT&VD - E' stata scoperta la targa a Parco dei Daini, sulla quale si legge, sopra lo stemma della Lazio: "Parco dei Daini. lalaziosiamonoi.it

Lazio, Lotito torna a parlare del Flaminio: "Risolta la questione sulla proprietà. C'è condivisione di intenti col Comune di Roma" - "Siamo alle battute finali nella presentazione della documentazione dell'atto di convenzione". msn.com

: Con la delibera di Giunta del 31 dicembre 2025, il Comune di Castellabate ha compiuto un passo storico: l’adozione del nuovo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.