Il Comune dà in adozione alla Lazio il parco dei Daini a Roma Lotito | Qui è iniziata la storia della Lazio

Il Comune di Roma ha affidato alla Lazio il parco dei Daini, un’area simbolica per la storia del club. Lotito ha sottolineato come questo luogo rappresenti l’inizio della tradizione biancoceleste. L’obiettivo è trasformare il parco in uno spazio dedicato a cultura e iniziative rivolte ai cittadini, rafforzando il legame tra il club e la comunità locale.

"Renderemo questo posto un luogo di cultura e iniziative rivolte ai cittadini. In questo campo inizia la storia della Lazio ". Così il presidente biancoceleste Claudio Lotito a margine della cerimonia per il 126° anniversario della fondazione dell club che si è tenuta presso il Parco dei Daini, a Villa Borghese. Un'occasione per "festeggiare questo compleanno con una targa che ricorda che questo parco è stato il primo luogo in cui la Lazio ha giocato per alcuni anni", ha aggiunto il sindaco di Roma Gualtieri presente alla cerimonia.

