Il Comune acquista la pompa di benzina

Il Comune ha deciso di acquistare una pompa di benzina per migliorare i servizi sul territorio. Garantire accesso a servizi essenziali è fondamentale per evitare lo spopolamento dei comuni dell’entroterra. Questa iniziativa mira a sostenere le comunità locali, assicurando la disponibilità di risorse di prima necessità e contribuendo a mantenere vive le aree più remote.

Evitare lo spopolamento dei comuni dell'entroterra passa attraverso la garanzia che siano erogati servizi universalmente ritenuti fondamentali. Fra questi c'è l'opportunità di alimentare qualsiasi tipo di veicolo. Insomma anche un benzinaio ha la sua funzione sociale. Partendo da queste considerazioni l'Amministrazione comunale di Castignano ha assunto nei giorni scorsi una decisione di grande rilievo per il futuro della comunità: a partire dal primo gennaio ha preso in gestione diretta l'impianto di distribuzione di carburanti Letizia Maoloni, che diventa così a tutti gli effetti di proprietà comunale.

