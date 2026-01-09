Il Colibrì ha spiccato il volo a Canavaccio

Il nuovo asilo nido comunale di Canavaccio, denominato “Colibrì”, ha finalmente inaugurato le proprie attività dopo un breve ritardo causato dalla neve. L’apertura, avvenuta ieri, segna un passo importante per il servizio educativo del quartiere, offrendo uno spazio dedicato alla prima infanzia. La struttura si propone di sostenere le famiglie e favorire lo sviluppo dei bambini in un ambiente sicuro e accogliente.

Con un giorno di ritardo, a causa della neve, il nuovo asilo nido comunale di Canavaccio ha cominciato ieri le proprie attività. La scuola si chiamerà Colibrì e in questa prima configurazione potrà ospitare un massimo di 12 alunni, in attesa che siano completate anche le altre due ali della struttura, portando la capienza a 30 bambini divisi in tre sezioni: piccoli, medi e grandi, in base all’età. Con il ritorno in aula dopo le vacanze natalizie, sono cominciati i colloqui conoscitivi tra le educatrici, il personale e le famiglie dei primi nove iscritti che entreranno nell’asilo in queste settimane, in attesa dell’inaugurazione ufficiale – che si terrà a giorni – e di andare a pieno regime dall’1 febbraio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

