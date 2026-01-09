Il capitano della Nigeria ferma il boicottaggio della Coppa d'Africa | pagherà i bonus arretrati

Il capitano della Nigeria, Ndidi, ha deciso di intervenire personalmente per garantire la partecipazione della squadra alla Coppa d'Africa, pagando di tasca propria i bonus arretrati promessi dal governo. Questa scelta ha evitato il boicottaggio e consentirà alla nazionale nigeriana di scendere in campo, rafforzando il dialogo tra squadra e autorità sportive.

