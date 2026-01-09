Il cantautore giuglianese Giuliano Angelini la musica tra rivisitazione e nuovi progetti con l’uscita di Vesuvio
Giuliano Angelini, cantautore di Giugliano, presenta il suo nuovo progetto musicale con l’uscita di “Vesuvio”. Tra rivisitazioni e sperimentazioni, l’artista continua a esplorare nuovi orizzonti sonori, mantenendo un legame autentico con le proprie radici. Questa release rappresenta un passo importante nel percorso artistico di Angelini, offrendo al pubblico un’opportunità di ascolto ricca di significato e sincerità.
Il cantautore Giuliano Angelini, la musica tra rivisitazione e nuovi progetti con il brano Vesuvio
“Cantautore Lo sono, sì. Ma è un termine vago, che non definisce nulla. Se proprio fa comodo un’etichetta, preferirei si dicesse trovatore.” Fabrizio De André Da: FALEGNAME DI PAROLE – Le canzoni e la musica di FABRIZIO DE ANDRE’ – Luigi Viva - Feltri - facebook.com facebook
