Il cannibale della balestra | chi è Stephen Griffiths il serial killer che ha terrorizzato il Regno Unito

Nel maggio 2010, un custode di un condominio a Bradford esamina le registrazioni delle telecamere di sorveglianza e scopre immagini che rivelano un grave episodio. Si tratta di un caso che avrebbe poi portato alla luce le terribili azioni di Stephen Griffiths, noto come il “cannibale della balestra”. Questo racconto approfondisce la figura di un serial killer che ha lasciato un segno oscuro nel Regno Unito.

Nel maggio 2010 un custode di un condominio a Bradford, nel West Yorkshire, visiona le immagini delle telecamere di sorveglianza del weekend e si imbatte in qualcosa che lo scuote profondamente. Le strazianti immagini mostrano Stephen Griffiths, un residente armato di balestra, mentre insegue una donna lungo il corridoio, prima di trascinarne il corpo senza vita nel suo appartamento. Poi l'amara verità: quella non è la prima vittima del solitario quarantenne. Autoproclamatosi il "cannibale della balestra", Griffiths è considerato uno degli assassini più brutali della storia della Gran Bretagna e la sua storia continua a tenere banco in rete.

Il killer delle prostitute alla Corte «Sono il cannibale con la balestra» - Stephen Griffiths, quarantenne studente di dottorato in criminologia di Bradford (Inghilterra) è comparso venerdì in tribunale, dove è stato incriminato per l'omicidio di tre prostitute. corriere.it

Il cannibale con la balestra - A quindici anni dall'arresto, il documentario ripercorre il caso di Stephen Griffiths, lo studente di ... today.it

