Il calendario che celebra api e farfalle

Il calendario dedicato alle api e alle farfalle offre un percorso visivo nella Valle del Lambro, illustrando la varietà e l’importanza degli insetti impollinatori. Attraverso fotografie ravvicinate e dettagliate, si esplorano il comportamento, la bellezza e il ruolo di queste specie negli ecosistemi. Un’opportunità per conoscere meglio questi insetti fondamentali, disponibile gratuitamente, e apprezzarne la delicatezza e la funzionalità.

Un viaggio per immagini alla scoperta degli insetti impollinatori che abitano la Valle del Lambro. Un percorso fatto di fotografie suggestive e ravvicinate di api, farfalle, bombi e altri insetti indispensabili per la sopravvivenza degli ecosistemi e di cui si potrà capire l'operosità e la bellezza, ma pure il comportamento e altre curiosità scientifiche, in una raccolta che si potrà portare a casa gratuitamente. È quanto propone il Calendario 2026 realizzato dal Parco regionale della Valle del Lambro, un almanacco che con foto e testi racconta il ruolo vitale di questi protagonisti silenziosi della biodiversità.

