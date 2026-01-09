Il Bologna a caccia di rimedi. Tra colloqui e analisi dei dati. Fiducia intatta in Italiano. Ma a Como serve la scossa.

Il Bologna cerca soluzioni per invertire il momento difficile, tra incontri strategici e analisi dei dati. La fiducia è ancora presente, ma la recente serie negativa, culminata con la sconfitta casalinga contro l’Atalanta, richiede una reazione concreta. Dopo un’annata caratterizzata da poche sconfitte interne, il team si trova ora a dover affrontare una fase di crisi, con l’obiettivo di ritrovare presto entusiasmo e risultati.

Cercasi soluzioni allo stato di crisi. La frenata di dicembre è diventata rottura prolungata e il ko casalingo con l’ Atalanta, il terzo nelle ultime tre gare interne per un gruppo che in un anno solare fino alla flessione aveva perso un solo match al Dall’Ara (con il Genoa all’ultima giornata della scorsa stagione) considerando tutte le competizioni, ha sdoganato la parola attorno alla quale si è ruotato nell’ultimo mese in attesa di una vittoria che non è mai arrivata. Ebbene sì, il Bologna non è più solo in difficoltà è in crisi. Se lo sono detti Italiano e la società, se lo sono detti pure dirigenti e calciatori. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

