Il blitz in Venezuela e quel precedente del 2017 | così Trump ha beffato per due volte Xi
Il blitz in Venezuela, che ha portato alla caduta di Nicolás Maduro, rappresenta un momento chiave nelle strategie di Donald Trump. Questo episodio, unito a un precedente del 2017, dimostra come l’azione diplomatica statunitense abbia influenzato gli equilibri internazionali, mettendo in difficoltà anche la posizione di Xi Jinping. Analizzare questi eventi permette di comprendere meglio le dinamiche tra potenze e le scelte diplomatiche degli ultimi anni.
Con il blitz in Venezuela costato il potere a Nicolas Maduro, Donald Trump ha inflitto a Xi Jinping un'inaspettata sconfitta diplomatica. Il motivo è presto detto. Il giorno prima del suo arresto Maduro era di ottimo umore al Palazzo Miraflores, sede presidenziale del Paese sudamericano, impegnato a ospitare un'importante delegazione cinese inviata dal governo di Xi. Pare che il team guidato da Qiu Xiaoqi, rappresentante speciale di Pechino per l'America Latina, abbia tenuto colloqui informali con il presidente venezuelano della durata di circa due ore e mezza. Sorrisi, strette di mano, foto di rito. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
