Il Baracchino | la serie italiana d’animazione è stata nominata agli Annie Awards!

Il Baracchino, serie italiana d’animazione per adulti disponibile su Amazon Prime Video, è stata recentemente nominata agli Annie Awards, riconoscimento di rilievo internazionale nel settore dell’animazione. Creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, la serie è frutto di un lavoro di squadra tra diversi professionisti e aziende, tra cui Lucky Red e Megadrago. La nomination conferma la qualità e il valore del progetto nel panorama dell’animazione globale.

Il Baracchino, la serie animata per adulti Amazon Original creata e diretta da Nicolò Cuccì e Salvo Di Paola, scritta da Matteo Calzolaio, Nicolò Cuccì, Salvo Di Paola e Tommaso Renzoni e prodotta da Lucky Red e Megadrago, in collaborazione con Prime Video, è stata nominata agli Annie Awards, il più prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla categoria e considerato " l'Oscar dell'animazione ". La candidatura arriva nella sezione Miglior Episodio Televisivo per adulti (Best TVMedia – Mature), in competizione con serie iconiche come South Park, Bob's Burgers e accanto a progetti di scala globale come K-pop Demon Hunters di Sony Animation ed Elio di Pixar.

