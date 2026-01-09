Il 2025 del mercato dei veicoli industriali chiude in flessione

Nel dicembre 2025, il mercato dei veicoli industriali ha registrato una crescita del 14,6%, segnando un incremento rispetto al mese precedente. Tuttavia, l’intero anno si conclude con una tendenza generale di flessione, riflettendo le dinamiche e le sfide di un settore in evoluzione. Questa fase di andamento incerto evidenzia l’importanza di monitorare attentamente i prossimi mesi per comprendere le prospettive future del mercato.

ROMA (ITALPRESS) – Nel mese di dicembre, il mercato dei veicoli industriali registra una crescita del 14,6%, con 2.107 immatricolazioni rispetto alle 1.838 del 2024. Il segmento dei veicoli pesanti con massa uguale o superiore a 16 t contribuisce con un avanzo del 15,8% su base mensile. Anche i veicoli leggeri mostrano un notevole incremento del 93,7%, mentre i veicoli di massa compresa tra 6,01 e 15,99 t subiscono una contrazione del 6,4%. Nel corso dei dodici mesi del 2025, il dato consolidato segna un disavanzo del 2,6%, con oltre 700 unità immatricolate in meno rispetto al 2024 (da 28.491 a 27. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Unrae, mercato dell’auto chiude il 2025 in flessione del 2,1% rispetto all’anno precedente Leggi anche: Bene le vendite dei veicoli industriali in ottobre Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Mercato auto Italia: dicembre a +2,2%, ma il 2025 chiude in flessione del -2,1% a 1.525.722 unità; FIAT si conferma nel 2025 il marchio più venduto del mercato italiano per le auto e i veicoli commerciali; Quasi 4 veicoli commerciali leggeri su 10 sono a noleggio: come cambia il mercato dei mezzi da lavoro; 2025 anno delle auto elettriche. In Italia +46%, Norvegia da record. Il Mercato Veicoli Industriali a Dicembre 2025 (+14.6%) – Anno 2025 (-2.6%) - Il Centro Studi e Statistiche UNRAE – sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – ha effettuato una stima del mercato dei veicoli industriali p ... msn.com

