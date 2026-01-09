Il 2025 degli italiani tra distopie e drammi | la classifica di film e serie tv più guardati

Nel 2025, gli italiani hanno scelto una vasta gamma di film e serie tv, tra produzioni italiane e internazionali. Questa panoramica analizza le preferenze di streaming degli ultimi dodici mesi, evidenziando i titoli più popolari e le tendenze emergenti nel panorama audiovisivo nazionale e globale. Un quadro che riflette le scelte del pubblico italiano in un anno caratterizzato da grandi ritorni e nuove proposte nel settore dell’intrattenimento digitale.

Scopriamo cosa hanno guardato gli italiani in streaming in questi ultimi 12 mesi, dai film italiani di maggior successo agli immancabili titoli internazionali Il 2025 si conferma un anno straordinario per lo streaming in Italia, segnato da grandi ritorni, nuovi fenomeni globali e un forte orgoglio per le produzioni italiane. A raccontarlo è JustWatch, la più grande guida di film e serie TV in streaming al mondo, con il suo report basato sull'analisi delle interazioni e dei comportamenti di milioni di utenti italiani tra il 1° gennaio e il 10 dicembre 2025. Il report di JustWatch fotografa le preferenze del pubblico italiano attraverso classifiche dettagliate che includono i film e le serie TV più popolari, le nuove uscite più seguite e i titoli.

Film italiani 2025 da non perdere: top titoli dal dramma alla commedia per ogni spettatore - I migliori film dell'annoI migliori film dell'anno riassumono il fermento del cinema italiano nel 2025, con titoli che oscillano tra rigore autoriale ... assodigitale.it

