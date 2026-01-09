Il 16 gennaio verrà aperto il maxi svincolo del Bione

Il 16 gennaio sarà aperto al traffico il maxi svincolo del Bione, completato dopo i collaudi. L’intervento comprende due nuove rotatorie, un ponte a scavalco e raccordi viari potenziati che collegano la Statale 36. Questa opera mira a migliorare la fluidità e la sicurezza della viabilità nell’area, integrandosi con il nuovo ponte Anas e facilitando gli spostamenti tra le principali arterie stradali della zona.

“Venerdì 16 gennaio, al termine dei collaudi, verrà aperto il maxi svincolo del Bione che si raccorderà con il nuovo ponte Anas avendo realizzato due nuove rotatorie, un nuovo ponte a scavalco del Bione e nuovi raccordi viari da e per le rampe della Statale 36”. Lo ha reso noto oggi il sindaco di. 🔗 Leggi su Leccotoday.it Leggi anche: Cantiere svincolo al Bione, cambia la viabilità: come e quando Leggi anche: Parco Leonardo, aperto lo svincolo per l’autostrada Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. 9 gennaio 1997 - Viene presentata ufficialmente l'Arrows A18, vettura che verrà guidata in quella stagione da Pedro Diniz e dall’allora campione del mondo in carica Damon Hill. Buongiorno #MemasGP #Arrows #DamonHill - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.